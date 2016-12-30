嘉義民雄槍擊案 起因只為600元工資

嘉義縣民雄鄉今天下午發生槍擊案，一名男子胸部中彈，送醫急救，有生命危險。警方調查指出，這起槍擊案起因只是為了新台幣600元工資。

警方指出，民雄鄉金興村「金世界」社區公園今天下午1時許發生槍擊案，50歲何姓男子胸部中彈，造成氣胸，經送醫急救，有生命危險。

根據警方初步調查，何男與綽號「蜆仔」的男子，前幾天就為搭建鐵皮屋的半天工資600元而發生爭吵，今天中午2人再度因工資糾紛發生爭執，氣得「蜆仔」回家拿槍尋仇。

警方表示，雖然「蜆仔」手中握有槍枝，但何男仍持鐵棍反擊，現場民眾聽到「砰、砰」2、3聲槍響後，就見何男中槍，嚇得民眾立即報警送醫，涉嫌行凶的「蜆仔」則逃逸無蹤。

根據醫院急診室醫師表示，何男的主要傷口在左胸上側，子彈貫穿主動脈，卡在心臟旁的大血管，有生命危險。1051230

(中央社)