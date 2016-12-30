滿滿大回顧 2016大陸網路紅什麼
2016年即將進入尾聲，回顧這一年，中國大路網上出現許多熱門的人、事甚至經典名句、表情包，也在台灣走紅。其中最經典的包含洪荒之力、藍瘦香菇、葛優躺。
綜合大陸媒體報導，由大陸國家語言資源監測與研究中心、商務印書館、人民網主辦的「漢語盤點2016」活動選出大陸2016年度十大網路用語，其中「洪荒之力」、「葛優躺」、「藍瘦香菇」全都上榜。
中國大陸游泳選手傅園慧在里約奧運仰泳項目創下個人最佳紀錄，賽後受訪時表情語氣率性誇張，記者詢問「今天這個狀態是有所保留嗎？」
傅園慧當時邊笑邊回答「沒有保留啊！我已經用了洪荒之力了！」率性表現讓她變成網路紅人，也讓「洪荒之力」一詞爆紅。
中國大陸知名男星葛優1993年在電視喜劇「我愛我家」中飾演一名遊手好閒、常到別人家混吃混喝的角色「季春生」。
而「葛優躺」的劇照，就來自葛優在「我」劇中慵懶地半坐半躺在別人家沙發上的頹廢模樣。時至今日「葛優躺」成為大陸網上「慵懶、頹廢」的代名詞，劇照則成為大陸網友超愛的「表情包」。
而最近走紅的「藍瘦香菇」一詞源自大陸廣西自治區一名男子在網路上傳的自拍影片，其中「難過想哭」的讀音都變成了「藍瘦香菇」。
這段影片在大陸微信朋友圈瘋傳，一時之間，「藍瘦香菇」變成了大陸網路熱詞，隨後也在台灣走紅。
在影視作品部分，大陸今年上半年討論度最高的電視劇莫過於女星孫儷主演的「羋月傳」。
不僅劇中人物誇張神情被做成表情包在網路上瘋傳，原著作者與電視劇製作公司的侵權糾紛也鬧得沸沸揚揚，引發不少話題。
此外，大陸網劇「上癮」、「太子妃升職記」今年也走紅兩岸，但前者以同志戀情為主軸，後者涉及穿越情節等，也因此引起大陸官方關注，並出手嚴管網路劇。1051230
(中央社)
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