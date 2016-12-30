余文樂認戀 彭于晏心碎回5字
35歲香港男神余文樂今(30日)在Instagram曬出與一女背影合照，開心說：「未來是光明的」，疑正式認戀亞美集團總裁獨生女王棠云（莎拉），雖雙方經紀人未對此證實，但仍引發網友討論，連和余文樂是「好基友」的彭于晏，稍早也曬出背影照，用五字虧了好友一把。
余文樂和王棠云近來頻被傳交往，但余文樂面對媒體總不認戀，僅以朋友形容兩人關係，昨兩人又被網友拍到在紐約一處餐廳約會，互動有如情侶，余文樂今早則用一對男女背影照，默認戀情，而好友彭于晏，剛剛也用自己背影照呼應，逗趣回五字「背影不是我」，笑翻粉絲。
對於彭于晏的調侃，網友笑說：「是在說余文樂照片背影不是你嗎？哈哈哈哈心疼」、「竟然我看懂了你這背影梗」、「何時換你啊」，而曾和余文樂在戀愛節目組成「宇宙夫妻」的周冬雨，昨則回應自己年紀還小，要先拚工作，戀情就順其自然，沒正面回應「前男友」話題。
(中時電子報)
關鍵字：余文樂
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。