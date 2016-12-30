余文樂認戀 彭于晏心碎回5字

余文樂認戀，彭于晏發文呼應。（圖／翻攝自余文樂微博、lok666 IG）

彭于晏發文虧余文樂認戀。（圖／翻攝自彭于晏微博）

35歲香港男神余文樂今(30日)在Instagram曬出與一女背影合照，開心說：「未來是光明的」，疑正式認戀亞美集團總裁獨生女王棠云（莎拉），雖雙方經紀人未對此證實，但仍引發網友討論，連和余文樂是「好基友」的彭于晏，稍早也曬出背影照，用五字虧了好友一把。

余文樂和王棠云近來頻被傳交往，但余文樂面對媒體總不認戀，僅以朋友形容兩人關係，昨兩人又被網友拍到在紐約一處餐廳約會，互動有如情侶，余文樂今早則用一對男女背影照，默認戀情，而好友彭于晏，剛剛也用自己背影照呼應，逗趣回五字「背影不是我」，笑翻粉絲。

對於彭于晏的調侃，網友笑說：「是在說余文樂照片背影不是你嗎？哈哈哈哈心疼」、「竟然我看懂了你這背影梗」、「何時換你啊」，而曾和余文樂在戀愛節目組成「宇宙夫妻」的周冬雨，昨則回應自己年紀還小，要先拚工作，戀情就順其自然，沒正面回應「前男友」話題。

(中時電子報)