新聞深喉嚨》告別2016的「苦」 2017「既期待又怕受傷害」？

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2016年最後一集《新聞深喉嚨》，首先預祝所有觀眾朋友新年快樂！即將告別2016年的年度代表字「苦」，但展望2017年恐怕沒有絲毫樂觀本錢。做為一位勞工，明年元旦起，基本工資小漲，但《勞基法》修正後的「一例一休」副作用也即將發作，以機器製造業「和大」為例，董事長宣示與其多付加班費，不如加速工業4.0，將陸續買進上千隻機器手臂取代人工。至於消費服務業受到的衝擊更大，例如「八方雲集」已經率先宣布將因應人事成本調漲售價。而蔡總統宣示520要推出的年金改革，勞工費率漲幅甚至超越公教，若是薪資沒有相應調漲，就等於「實質減薪」。面對這些風險與機會，勞工朋友們你們做好準備了嗎？新政府官員們你們又準備好對策了嗎？

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勞工日子不好過，公教也沒好到那兒去。只要國家狀況不好，就是公教率先「共體時艱」。例如今年520之後陸客不來了，明年可能更少，新政府立刻將腦筋動到公務員身上，逼公務員用「國民旅遊卡」去挽救垂死的觀光業。此外，而年金改革究竟要怎麼改？公教被批鬥了大半年，搞得人心惶惶。教師更面臨「少子化」海嘯全面來襲，工作可能都不保！公教朋友們你們做好準備了嗎？《新聞深喉嚨》也要再次請教新政府官員們，你們準備好對策了嗎？

但光是「國民旅遊卡」政策改來改去又再改，就是林全內閣之所以不得民心也不被信任的最佳例證！早先行政院宣布公務員「國旅卡」限制半數金額8000元，必須拿來「團體旅遊」救觀光的政令，立即被罵翻，同時也引發圖利廠商的爭議。公務員怒吼乾脆廢除國旅卡，結果竟然被政務委員張景森嗆聲「趕快去連署」，「現省80億元」。結果拜張大政委的「催票」有功，原本千人的連署，一夕之間突破5000人門檻，逼得行政院趕緊出來滅火，沒有要廢國旅卡。而30日最新訊息是，政策可能大轉彎，開放不必跟團旅遊，也能消費，這又到底搞什麼？這新政府除了一再搬石頭砸自己腳，徒增社會紛擾，到底還有什麼本事？

血腥戰亂5年多的敘利亞終露和平曙光？俄羅斯總統普丁宣布，在俄羅斯與土耳其斡旋下，敘利亞政府和反抗軍同意自30日起停火，並展開和平會談，一旦順利進行，很有可能終結內戰。但耐人尋味的是，為何是由普丁宣布？當年挑起這場戰爭的美國總統歐巴馬，前國務卿希拉蕊，前法國總統沙柯吉胡搞白忙一場，導致成千上萬敘利亞人民生靈塗炭，最終卻由普丁「沙皇」笑到最後，大獲全勝？

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幾乎就在同一時間，即將卸任的美國總統歐巴馬為了報復俄羅斯透過駭客介入上月美國總統大選，及干擾美國官員，下令驅逐35名俄羅斯駐美外交官，並關閉俄國兩棟分別位於紐約及馬里蘭州的建築物，因為它們被用於情報活動。根據《美聯社》報導，被驅逐的35名外交官來自駐華府大使館和駐舊金山領事館，是俄羅斯聯邦安全局（FSB）和總參謀部情報總局（GRU）的情報人員，因從事與外交身分不一致的事，已被列為「不受歡迎人物」，被要求與家眷在72小時內離開美國。這又是哪招？

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日本防衛大臣稻田朋美，28日才陪同首相安倍晉三造訪美國夏威夷珍珠港，登上在1941年12月珍珠港事件中被日軍炸沉，造成近1500名美軍官兵葬身海底的亞利桑那號戰艦紀念館。沒想到稻田朋美返回日本之後，29日就前往被視為日本軍國主義象徵的靖國神社參拜！結果引發中國大陸與韓國強力反彈，韓國外交部立刻召見日本大使館武官高橋秀彰表示抗議，中國大陸也聲稱將提出嚴正交涉。安倍這「兩手外交」，「差別外交」，打的又是什麼算盤？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上8:00-9:00《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨4:00-5:00。

(中時電子報)