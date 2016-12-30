元旦連假搶客 科博館新劇迎2017

國立科技工藝博物館設計的「看不見的尺度－奈米特展」，將「奈米」這個長度的概念延伸至植物、動物與醫學等各種應用。（林欣儀攝）

元旦連續4天假期，想好要怎麼度過嗎？國立自然科學博物館迎接2017年，包括鳥瞰劇場、太空劇場與立體劇場皆以新片迎客，此外，由國立科技工藝博物館策畫的「看不見的尺度──奈米特展」即日起登場，帶領大人小孩共度有趣又富教育意涵的元旦連假。

科博館長孫維新表示，鳥瞰劇場是從上到下俯瞰的角度，觀者對著底下的大碗，可看到全新製作的「鳥瞰龜山島」，這部片是以4K高畫質攝影技術，從上到下、裡到外拍攝龜山島，透過影片可近距離看龜山島這座神秘活火山的陸地、海洋。

此外，太空劇場新推出「恐龍末日」影片，藉由先進的電腦動畫與超大螢幕，搭配逼真的恐龍嘶吼聲，呈現出三疊紀、白堊紀等各時期恐龍狩獵、覓食等狀態，藉以探索恐龍與鳥的關係，並了解恐龍究竟如何告別地球。至於立體劇場則推出「薩里拉傳奇」、「俠盜羅賓漢」等多部動畫片，孫維新強調，來科博館不只可以看到科學，也能感受人文、藝術。

「看不見的尺度－奈米特展」是由國立科技工藝博物館設計，將「奈米」這個長度的概念延伸至植物、動物與醫學等各種應用，並透過動手操作的方式，讓看展變得有趣。

(中時)