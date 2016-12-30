元旦連假搶客 科博館新劇迎2017
元旦連續4天假期，想好要怎麼度過嗎？國立自然科學博物館迎接2017年，包括鳥瞰劇場、太空劇場與立體劇場皆以新片迎客，此外，由國立科技工藝博物館策畫的「看不見的尺度──奈米特展」即日起登場，帶領大人小孩共度有趣又富教育意涵的元旦連假。
科博館長孫維新表示，鳥瞰劇場是從上到下俯瞰的角度，觀者對著底下的大碗，可看到全新製作的「鳥瞰龜山島」，這部片是以4K高畫質攝影技術，從上到下、裡到外拍攝龜山島，透過影片可近距離看龜山島這座神秘活火山的陸地、海洋。
此外，太空劇場新推出「恐龍末日」影片，藉由先進的電腦動畫與超大螢幕，搭配逼真的恐龍嘶吼聲，呈現出三疊紀、白堊紀等各時期恐龍狩獵、覓食等狀態，藉以探索恐龍與鳥的關係，並了解恐龍究竟如何告別地球。至於立體劇場則推出「薩里拉傳奇」、「俠盜羅賓漢」等多部動畫片，孫維新強調，來科博館不只可以看到科學，也能感受人文、藝術。
「看不見的尺度－奈米特展」是由國立科技工藝博物館設計，將「奈米」這個長度的概念延伸至植物、動物與醫學等各種應用，並透過動手操作的方式，讓看展變得有趣。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。