新泰扶輪社捐「舞春惜食號」冷藏車

新泰扶輪社長盧添富〈右〉扶輪社3490地區總監謝木土〈中〉捐贈舞春惜食號冷藏車。（葉德正翻攝）

新北市推動「惜食分享網」後，國際扶輪新北市新泰扶輪社於30日率先捐贈1輛冷藏車，取名為「新北舞春惜食號」，意思是「有剩」分享，新北市長朱立倫表示，希望全民都來響應惜食愛物的運動，「疼惜天公伯賜予的食物」。

朱立倫表示，全台每年浪費3萬6千多噸的食物，幾乎3分之1的食物還沒進入人的胃，就因保存期限或賣相不佳而遭淘汰丟棄，新北市推動「惜食分享網」，與大賣場、果菜市場或傳統市場合作，希望一些即將到期、賣相不佳或NG蔬果，能夠充分利用。

朱立倫說，感謝新泰扶輪社率先響應，另外金山農會前理事長郭明煌亦個人捐贈1輛，讓新鮮的食材能從市場、大賣場或果菜公司直接運送到惜食廚房或共餐據點，以達到「有Food（福）同享」的目的，亦能降低廚餘量，促進環保。

新泰扶輪社長盧添富表示，小時候家住三芝鄉下，物資匱乏，一條番薯或蘿蔔，即使壞了一半，父母拿來切掉一半，另一半還是拿來吃，因此從小就養成愛物惜物的觀念。這次在新北市義消總隊第二大隊總幹事張基聖的媒合下，共同響應「新北惜食分享網」，捐贈第一輛冷藏車，取名為「新泰一號」，希望未來在社友共同努力下，還能捐出新泰二號、三號。

(中時)