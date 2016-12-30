科技建警 台南成立科技犯罪偵查隊
台南市警局推動「科技建警」，刑大科技犯罪偵查隊今天揭牌，明年1月1日正式運作。
台南市警局刑大科技犯罪偵查隊下午揭牌，由市長賴清德主持，且展示數位式星光夜視狙擊鏡、遠端監控器及數位式音訊探測器等，其中音訊探測器能聽到百公尺遠，可運用在犯罪偵查鎖定嫌疑犯或區塊時聽取聲音，賴清德讚許說「這個厲害」。
警方表示，科技犯罪偵查隊的成立，首要目的是培養資訊網路及電腦數位鑑識人才，除目前使用的手機取證鑑識工具外，更有「移動型車輛辨識系統」，未來以建置「大數據分析治安情資整合平臺」為目標，且和其他政府機關、民間公司資料整合，節省偵查時間，提高蒐證成效，增加破案契機。
警方說，將持續招募科技偵查人員，加以培訓及增購設備，以因應日新月異的犯罪手法，在新興犯罪模式查緝上，發揮最大成效。1051230
(中央社)
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