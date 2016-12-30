海軍新年影片 攜手迎接2017

2017年即將到來，海軍以「攜手迎接2017」為主題，製作1分半鐘的短片，影片用分割畫面呈現海軍官兵與一般民眾的生活，展現海軍與民眾一同攜手向前、迎接新年的精神。

海軍司令部今天將這段影片放上臉書官方粉絲專頁，司令部表示，海軍首次嘗試運用分割畫面，將海軍官兵與民眾生活進行連結；短片開頭從新生命的孕育、誕生，說明海軍軍官與女兒互動過程，呈現家人的親情連結。

海軍司令部表示，海軍官兵戮力戰訓本務，就像在成長過程中為了生活理想而奮鬥，海軍官兵與國人一樣，並不是兩條沒有交集的平行線，而是重疊在一起且緊密連結，影片最後以「擁抱2016，迎接2017，讓我們攜手向前」為結尾，表達海軍共同陪國人一起迎接新年。

海軍司令部表示，回顧2016年大家一起走過，在不同的工作崗位及領域共同努力奮鬥，為的就是希望能有更美好的明天，2017即將到來，讓海軍與大家一起攜手向前共創美好未來。1051230

(中央社)