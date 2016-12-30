新片看板 擺渡人跨年檔迎戰長城

名導王家衛監製、金馬影帝梁朝偉主演「擺渡人」搶攻跨年檔，迎戰名導張藝謀執導、好萊塢影星麥特戴蒙主演「長城」、改編日漫「深夜食堂 電影版2」及暢銷電玩「刺客教條」。

1.擺渡人（See You Tomorrow）是作家兼導演張嘉佳執導，王家衛監製，梁朝偉、金城武、楊穎（Angelababy）、陳奕迅、張榕容主演。講述「擺渡人」能替人消除痛苦，酒吧老闆「陳末」是金牌擺渡人，在教導鄰居「小玉」成為擺渡人過程，逐步面對他的10年心病；酒吧合夥人「管春」則想挽回10年前與「毛毛」的愛情。

2.長城（The Great Wall）是國際名導張藝謀執導，是他首部以英語呈現、全程在中國大陸拍攝製作的電影，麥特戴蒙（Matt Damon）、威廉達佛（Willem Dafoe）、劉德華、彭于晏、景甜主演。描述15世紀時，歐洲傭兵到中國親眼目睹修建萬里長城目的，不僅為抵禦外敵入侵，更是為預防神獸「饕餮」肆虐，在長城展開人類存亡之戰。

3.深夜食堂 電影版2（Midnight Diner 2）改編日本漫畫家安倍夜郎人氣作品，日本導演松岡錠司執導，飾演食堂老闆的小林薰率領電影版第1集原班人馬小田切讓、多部未華子，加上佐藤浩市、渡邊美佐子、池松壯亮等人助陣，再現深夜食堂，用美食療癒人心。

4.刺客教條（Assassin's Creed）改編暢銷電玩，好萊塢男星邁可法斯賓德（Michael Fassbender）製作兼主演，描述用「記憶回溯機」解密基因記憶，穿梭時空回到中古西班牙黑暗時期，以異端審判為背景，「聖殿騎士團」與死敵「刺客」兩大神祕組織的千年戰爭燃燒到現代社會。1051230

(中央社)