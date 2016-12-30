年關將屆 警防搶演練逼真民眾驚呼
年關將近，新北警方在淡水區農會舉行防搶演練，設定歹徒搶農會得手後，警方出動大批警力設重重的攔檢點成功逮人，由於場面十分逼真，引起不知情的民眾驚呼連連。
警方表示，選在農曆年前舉辦防搶演練，除了讓同仁熟悉圍捕勤務運作，更可展現警方維護金融機構安全與保護民眾生命財產的決心。
此次演練模擬持槍歹徒搶得贓款後駕車逃逸，獲報到場的巡邏警力依農會行員所目擊歹徒特徵、駕駛車輛及逃逸方向等，以無線電通報勤務指揮中心，隨即進行攔截圍捕。
透過勤務指揮中心指揮調度，淡水及蘆洲分局動員優勢警力在關渡橋下攔阻歹徒車輛，經喝令嫌犯棄械下車，上前壓制逮捕，演練圓滿落幕。
警方呼籲民眾存領大量現金時，應結伴同行，或請銀行行員幫忙聯繫警察協助護送現金返家。若不幸遇到搶案，切勿驚慌，冷靜記住歹徒容貌等特徵，及逃離方向和交通工具車號等資訊，以便警方後續追查並立即報警啟動圍捕機制。1051230
(中央社)
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