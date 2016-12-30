富邦邀郭泰源當顧問 1月開始爭取陳金鋒
富邦悍將今天進行隊徽發布記者會，對於是否找尋經典賽總教練郭泰源擔任球隊職位，領隊蔡承儒證實，他表示，因為球隊剛成立，所以想找尋有經驗的人來，明年郭總將會以顧問的方式，協助球隊。
郭泰源今年球季結束請辭獅隊總教練，專心擔任經典賽總教練一職，明年則確定轉往富邦擔任顧問，蔡承儒說：「董事長說郭總是非常有經驗的人，所以希望可以爭取，明年會以顧問方式協助球隊。」
至於之前也盛傳將網羅「台灣巨炮」陳金鋒，蔡承儒透露確實有跟經紀公司接觸，他回應，因為陳金鋒的合約到今年年底，所以基於尊重，1月後才會進行深談，希望爭取，不過什麼位置還有再討論。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。