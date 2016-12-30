富邦邀郭泰源當顧問 1月開始爭取陳金鋒

富邦悍將今公布球隊隊徽，領隊蔡承儒也證實將邀請郭泰源擔任球隊顧問，1月則爭取陳金鋒。(周鎮宇攝)

富邦悍將今天進行隊徽發布記者會，對於是否找尋經典賽總教練郭泰源擔任球隊職位，領隊蔡承儒證實，他表示，因為球隊剛成立，所以想找尋有經驗的人來，明年郭總將會以顧問的方式，協助球隊。

郭泰源今年球季結束請辭獅隊總教練，專心擔任經典賽總教練一職，明年則確定轉往富邦擔任顧問，蔡承儒說：「董事長說郭總是非常有經驗的人，所以希望可以爭取，明年會以顧問方式協助球隊。」

至於之前也盛傳將網羅「台灣巨炮」陳金鋒，蔡承儒透露確實有跟經紀公司接觸，他回應，因為陳金鋒的合約到今年年底，所以基於尊重，1月後才會進行深談，希望爭取，不過什麼位置還有再討論。

(中時電子報)