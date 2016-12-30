竹田也有跨年燈會囉！變形金剛大黃蜂在等你
要跨年了！全台各地拚卡司搶人潮，屏東縣竹田鄉則以花燈為亮點，除首度將跨年晚會移師西勢村舉辦，還與燈籠大師李安華商借10逾組造型燈籠，擺在百年宮廟覺善堂前供人觀賞；鄉代吳振中說，這是竹田首場燈會，在偏鄉燈會就是這麼稀奇。
「不要懷疑，要辦燈會真的不容易。」身兼竹田鄉愛鄉協會理事長的吳振中說，都市要辦燈會是輕而易舉的事，但在偏鄉卻困難重重，資源、經費都是問題，竹田從來沒辦過燈會，所幸在友人的介紹下結識享譽國際的燈籠製家李安華老師，他無償出借多組造型燈籠，盼讓鄉民在跨年之際也能享有難得的藝術氛圍。
他說，這次跨年除是竹田首次引進燈會外，也是首度在第1大村西勢村舉辦晚會並結合送暖活動，協會一直以來都會結合佳節送暖照顧弱勢，全鄉都相當支持這次活動，還特別請來藝人司馬玉嬌、紀璋共同主持晚會。
他強調，為了這次不同以往的愛心慈善跨年晚會，幾乎全鄉總隊員捐款捐物資，屆時的摸獎活動通通有獎，且現場還有銀髮族按摩舒壓、義剪等服務，及低收入戶物資發送。
10逾組造型燈籠中，以變形金剛最為搶眼，約3公尺高的大黃蜂佇立門口吸引不少民眾圍觀拍照，入內還能見到兔子、猴子、龍、Q版門神等燈籠；廟方指出，每天下午5點點燈、持續到晚上9點，跨年夜則將亮到12點，而燈會約展10天，希望民眾把握時間前來觀賞。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。