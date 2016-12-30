竹田也有跨年燈會囉！　變形金剛大黃蜂在等你

竹田鄉以花燈為跨年晚會亮點，吸引不少民眾圍觀拍照。(謝佳潾攝)

竹田鄉以花燈為跨年晚會亮點，吸引不少民眾圍觀拍照。(謝佳潾攝)

竹田鄉以花燈為跨年晚會亮點，吸引不少民眾圍觀拍照。(謝佳潾攝)

竹田鄉以花燈為跨年晚會亮點，吸引不少民眾圍觀拍照。(謝佳潾攝)

要跨年了！全台各地拚卡司搶人潮，屏東縣竹田鄉則以花燈為亮點，除首度將跨年晚會移師西勢村舉辦，還與燈籠大師李安華商借10逾組造型燈籠，擺在百年宮廟覺善堂前供人觀賞；鄉代吳振中說，這是竹田首場燈會，在偏鄉燈會就是這麼稀奇。

「不要懷疑，要辦燈會真的不容易。」身兼竹田鄉愛鄉協會理事長的吳振中說，都市要辦燈會是輕而易舉的事，但在偏鄉卻困難重重，資源、經費都是問題，竹田從來沒辦過燈會，所幸在友人的介紹下結識享譽國際的燈籠製家李安華老師，他無償出借多組造型燈籠，盼讓鄉民在跨年之際也能享有難得的藝術氛圍。

他說，這次跨年除是竹田首次引進燈會外，也是首度在第1大村西勢村舉辦晚會並結合送暖活動，協會一直以來都會結合佳節送暖照顧弱勢，全鄉都相當支持這次活動，還特別請來藝人司馬玉嬌、紀璋共同主持晚會。

他強調，為了這次不同以往的愛心慈善跨年晚會，幾乎全鄉總隊員捐款捐物資，屆時的摸獎活動通通有獎，且現場還有銀髮族按摩舒壓、義剪等服務，及低收入戶物資發送。

10逾組造型燈籠中，以變形金剛最為搶眼，約3公尺高的大黃蜂佇立門口吸引不少民眾圍觀拍照，入內還能見到兔子、猴子、龍、Q版門神等燈籠；廟方指出，每天下午5點點燈、持續到晚上9點，跨年夜則將亮到12點，而燈會約展10天，希望民眾把握時間前來觀賞。

(中時)