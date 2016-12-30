經典賽加油團》》 前往加油先看這

經典賽參訓球員。(中華民國棒球協會提供)

2017經典賽參訓球星高國輝及林哲暄，邀大家一起前往韓國為中華隊加油，不要讓中華隊球員，被廣大的韓國球迷包圍。球員們聲聲呼喚，果然喚起球迷的熱情! 加油團詢問度爆增，中華隊努力集訓，球迷要用熱情來支持!!

棒協官方加油團 組團人次即將破百

中華民國棒球協會，自奧運、亞運、亞洲盃之後，今年再與時報旅遊合作，自12月初即於棒協官網上推出2017WBC中華隊加油團，要邀球迷們一起前往韓國為中華隊加油，組團至今即將突破百人，官方加油團更邀約啦啦隊長 壯壯，要在球場上為大家帶動加油氣勢。棒協籌組加油團參加經典賽，不遺餘力，更特別設計獨家經典賽紀念品，即便面對種種傳言，仍希望熱情的球迷們一起參與。

高尺巨蛋球場。(時報旅遊提供)

鄰近球場的九一站一。(時報旅遊提供)

首爾自由行 為中華隊加油

因為經典賽賽事正值週間，許多上班族的球迷們，想去為中華隊加油卻無法全程參與! 不妨可參考首爾自由行的3天/4天/5天套裝組合，可以選擇只觀看1場球賽，或3場全程參與，仍然可以表達對中華隊的支持，時間選擇更彈性 ! 抵達首爾後不論是參觀景點或逛街購物，都可以自由安排。

高尺巨蛋球場-一出地鐵即抵達。(時報旅遊提供)

高尺巨蛋球場有中文標示。(時報旅遊提供)

首爾高尺巨蛋球場 搭地鐵就可到

2017韓國舉辦WBC賽事的場地是2015年才落成啟用的首爾高尺巨蛋球場 ，位於首爾特別市九老區，座位容量約18076席(外野5314席，內野12762席)，除了普通席，還有附餐桌席(Table Seat) 524席、鑽石席(Diamond Seat) 304席、包廂席(Sky Box)124席、還有VIP席23 席，另外也貼心提供38席無障礙席。高尺巨蛋球場就位於地鐵1號線(京仁線)九一站，從汝矣島搭電車到九一站大概20分鐘，一出車站即抵達球場，交通相當便利。建議想去自由行的朋友，可以購買韓國交通卡Tmoney Card，就如同台灣的悠遊卡一般，除了搭乘地鐵、公車，計程車和便利商店也都能使用！

(中時電子報)