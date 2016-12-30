3橫向國道緊急電話 2017年起拆除

交通部高速公路局今宣布，明年1月1日起，將拆除上百個國2、國4及國8橫向國道的緊急電話，並宣導用路人多利用1968免費客服專線求援。

高公局指出，3條橫向國道都位在都會區，距離不長，緊急電話使用率極低，再加上行動電話普及，2014年7月1日起試辦停用，至今只有1通因用路人發生事故又未帶手機而撥打緊急電話，也未接到投訴反映。

高公局強調，拆除可省下上千萬元維護費及電力費用。

(中時)