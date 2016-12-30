國史館限閱爭議放寬 陸港澳學者得以個案審酌

國史館限閱爭議出現「個案轉圜空間」！自8月1日起公布新的「國史館館藏檔案史料開放應用要點」，取消對陸、港、澳學者的閱覽權限，令兩岸史學界不滿，國史館29日回應《旺報》表示，目前對未具申請權之陸港澳人士可以經由「請求」方式申請，且有學術交流計畫等特殊情形，也得以個案審酌。

國史館8月1日起公布的新「國史館館藏檔案史料開放應用要點」，取消對陸、港、澳學者的閱覽權限，令不少兩岸三地歷史學者乃至研究生為之不滿，認為台灣學術自由倒退。

對此，國史館29日回應表示，有關陸港澳學者之申請資格，必須適用政府資訊公開法第9條規定，此點法務部及檔案管理局相關函釋皆有說明，明確指出陸港澳學者未具申請權。

但國史館同時也指出，對未具申請權之陸港澳人士，目前可以經由「請求」方式，國史館將得比照平等互惠之精神及《政府資訊公開法》關於資訊公開限制等規定個案審酌；且經會後再次詢問法務部，「係指如雙方機構訂有學術交流計畫等特殊情形，得以個案審酌，非指通案性提供」。

此外，國史館提及，惟屬主動公開之政府資訊，無須申請准駁程序，自無資格之限制；因此國史館也努力積極地將已數位化之檔案，清查後上網主動公開，提供無國界服務，以符開放政府政策，及促進學術研究之精神。

(旺報)