立院三讀 專利優惠期放寬至12個月
立法院院會今天三讀修正通過專利法部分條文，將專利申請的優惠期從現行6個月延長到12個月，保障專利權人權益；另外也將得適用優惠期的公開態樣，放寬為不限制如何公開。
提案修法的民主進步黨籍立法委員管碧玲在提案說明指出，現行法規定，優惠期僅6個月、限制須以特定態樣公開發明內容，以及申情時同時聲明等要件，均對申請人造成限制。
管碧玲說，反觀目前企業及學術機構，常因各種商業或學術活動，在提出發明申請案前即以多元型態公開其發明，現行優惠期相關規定有必要適度放寬，以維護申請人就其發明內容取得專利保護的可能性，因此參考美國專利法、日本特許法以及韓國專利法等，提出修法。
管碧玲在法案完成三讀後發言表示，這次修法最主要將專利申請的限制從6個月延長到12個月，保障專利權人的權益，以及將得適用優惠期之公開態樣放寬為不限制如何公開；另外也刪除須於提出專利申請案同時聲明主張優惠期的程序要件，讓申請程序更為便捷。1051230
(中央社)
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