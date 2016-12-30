東北角風景區迎曙光 安排千人敲鐘搶先雞

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交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處迎接2017年，將在元旦舉辦三部曲「福隆迎曙光」，其中特別安排千人敲鐘搶先「雞」。

東北角風景區迎曙光首部曲，2017年元旦凌晨4時，在「福隆海水浴場」展開，有ControlT樂團、皇（女帝）女子樂團表演。

隨後舉行千人「暮鼓晨鐘」許九願儀式，迎接第一道曙光到來，搶「先雞」，接下來還要切下長240公分、寬85公分「台灣造型糕餅」分享。

二部曲上午10時在「靈鷲山聖山寺」舉行祈福音樂會，以傳統樂器結合中國古典、流行、電子、house等多元曲風，透過音符催動下，呈現具靈氣與能量的祝福。

三部曲「鹽寮海濱公園」淨灘活動，也在元旦上午10時啟動，邀請民眾一起愛地球。

東北角暨宜蘭海岸風管處處長方正光表示，元旦當天迎曙光從凌晨3時30分起，免費提供前2000名遊客元氣早餐一份；「靈鷲山聖山寺」上午8時30分準備平安粥、平安茶各500份，上午11時30分敲鐘祈福送平安好運卡。

台鐵配合東北角迎曙光，推出迎曙光列車，元旦當天凌晨2時30分，從樹林站加開區間快車經台北市到福隆站，回程時間為上午8時34分。1051230

(中央社)