網傳同婚合法愛滋藥費增 疾管署反駁
網路流傳，同性婚姻合法化會讓外籍同志愛滋感染者有管道到台灣免費治療；疾管署今天說，愛滋感染不分性別，正確的預防、治療才是防治之道。
同性婚姻合法化引起正反討論，網路謠傳，若同性婚姻合法化，外籍同志愛滋感染者會為了取得免費愛滋藥物治療，來台與台灣同志結婚，增加台灣醫療支出負擔。
衛生福利部疾病管制署今天表示，依「人類免疫缺乏病毒感染者治療費用補助辦法」，自今年初起在台灣地區合法居留的外籍配偶，開始服藥兩年內，愛滋治療費用由疾管署公務預算支應；明年2月起，服藥兩年後，則回歸健保以慢性病照護模式給付。
針對開放外籍配偶納入台灣愛滋公務預算照護，當時就有謠言宣稱，此舉會導致外籍愛滋感染者為了取得免費治療，來台成為外籍配偶，增加負擔。
不過，根據疾管署分析資料顯示，今年截至11月，外籍人士感染愛滋的通報人數並無增加，民國104年為54人，105年1至11月有37人。
疾管署表示，所謂同性婚姻合法化後，全世界同志都會來和台灣同志結婚，享受免費愛滋藥物，大幅增加台灣醫療支出等，應不致發生。婚姻的成立，需要多重步驟，且除了台灣，國外許多先進國家，也提供愛滋治療，疫情也已獲控制。
疾管署副署長莊人祥表示，不僅是愛滋病，任何疾病傳染都不會區分性別、性向。以尊重、接納的態度，營造健康、友善的性別環境，讓有感染風險者踏出來篩檢、治療，不但可以減少愛滋感染者的死亡和併發症風險，更可以有效降低傳染力。1051230
(中央社)
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