2017台北跨年晚會 玖壹壹開場伍佰壓軸

我要評比

明天就是跨年夜，台北市政府舉辦的「台北最High新年城-2017跨年晚會」31日晚間7時登場，卡司包含A-Lin、伍佰、玖壹壹等歌手，嘻哈團體玖壹壹開場，歌手伍佰壓軸。

台北市觀光傳播局今天說，2017跨年晚會從31日晚間7時隆重登場，絕對是全台跨年晚會最高規格的演出，當天表演卡司有歌手A-Lin、伍佰、玖壹壹等，並由「最強國寶組合」曾國城與曾寶儀搭檔首度聯手主持晚會。

觀傳局表示，市府周邊和信義商圈也早已佈置得美輪美奐，各式裝置物、聖誕樹、燈飾與系列活動紛紛展開，還有跨年當晚的台北101倒數煙火燈光秀，營造出台北獨有的節慶氛圍與溫度。

今年晚會卡司演出精彩，「平民天團」玖壹壹首次站上台北跨年舞台擔任開場演出，將全新打造表演內容與編排歌曲，重量級天王天后獨家在台北獻唱，像是「天生歌姬」A-Lin帶來演唱會等級的演出，「搖滾天王」伍佰也會搶先曝光新專輯的新歌，還有SpeXial、八三夭、周湯豪、吳思賢、安心亞、愷樂、 GTM等。

除重量級演出卡司外，今年跨年主持人由號稱「最強國寶」組合曾國城與曾寶儀搭檔，兩人出道10多年，首次擔綱主持台北跨年晚會。

觀傳局說，跨年晚會當天將有神秘嘉賓要用最新科技MR(Mixed Reality，混合實境，即VR+AR)陪民眾一起欣賞台北101煙火，相當令人期待。

「2017台北最High新年城-跨年晚會」將從31日晚上7時到隔天凌晨1時登場，由三立都會台全程轉播，三立新聞網、公共電視、全球各視頻也會同步播出，包括好事989電台、香港 TVB、中國樂視、新加坡StarHub、馬來西亞ASTRO、日本Cinemart、Viki全球視頻等。1051230

(中央社)