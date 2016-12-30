富邦悍將戰力補強 郭泓志、陽建福列觀察名單
富邦悍將今年接下義大犀牛，對於合約部分，領隊蔡承儒表示，目前三分之二的球員都談的差不多了，其餘三分之一希望春訓前都可以完成，至於球隊有沒有要進行補強，他回應，因為球隊目前有57人，空間僅剩3人，會等談約差不多觀看戰力與薪資空間，再進行評估，將以投手為主。
今年遭獅隊釋出的左投郭泓志，以及入選經典賽名單的陽建福，蔡承儒透露都在球隊觀察名單中，他指出，一直都有在跟葉總持續討論，不過目前都還在評估的階段。
至於是否找尋張泰山加盟，蔡承儒表示，泰山之前有討論過，不過目前希望先談妥球隊球員，再去進行戰力與薪資空間的評估，才去決定是否網羅，球隊部分大部分都已談妥，但幾位主力球員例如胡金龍、高國輝與林益全等人都尚未談成。
洋將部分，蔡承儒回應，傾向去年3位投手都會極力慰留，目前已經有兩位投手談得差不多，另外一位還在洽談中，希望全部都可以留在陣中。
(中時電子報)
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