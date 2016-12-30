太陽花三大案「路過」 洪崇晏4人判有罪

前年「太陽花三大案」中的「411路過」台北市警中正一分局，違反集遊法等罪案，台北地方法院今(30)日下午4點審結宣判，洪崇晏被控首謀聚眾違反集遊法部分無罪、侮辱公署部分判處拘役55日；同案被告蕭年呈判拘役80日、李品涵40日、陶漢30日，4人都可易科罰金。本案可上訴。

洪崇晏聆判後表示，很遺憾在一年的最後一天，也是蔡政府執政後，國內整個風氣還是停留在舊的時代，希望未來集會遊行法修法能走向「去罪刑化」時，能取消禁制區、侮辱公署的罪刑。他認為侮辱公署應循民事求償，不是施以刑責，即使是行政處罰也是侵害人民的言論自由，「政府應讓民眾在政府施政不當時，可以表達意見，不應以刑罰來限縮人民表達意見的權利。」

前年3月18日開始的反服貿抗議事件，引發太陽花學運成員占領立法院、攻占行政院、「路過」中正一分局等三案。台北地檢署偵查後，依煽惑他人犯罪、妨害公務及違反集遊法等罪起訴中研院研究員黃國昌、學運領袖林飛帆、陳為廷、魏揚、公投盟總召蔡丁貴等，總計119人次，除「路過」案今日審結，另兩案仍在北院審理中。

洪崇晏前年認為警方違背不驅離立法院周邊群眾的承諾，透過網路號召數百位民眾，以「路過」為由在4月11日現身台北市警中正一分局前，除包圍警局，還占據公園路和青島西路口，高喊「歸還路權、警察違法、我要報案！」，要求時任中正一分局長方仰寧請辭負責。事後檢方依警方移送事證，依違反集遊法、刑法妨害公務、侮辱公務員等罪，起訴洪崇晏等4人。

(中時)