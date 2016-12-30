台北跨年夜近10年最暖 看曙光西半部較佳

終於來到跨年這天，氣象局指出，明（31）天各地高溫回升2~4度，晚上低溫約18~20度，以台北市來說，這個跨年夜恐是近10年來最暖，衣服可採洋蔥式穿法；後天想賞元旦曙光，以西半部較有機會，東半部因為雲層較厚，還得碰碰運氣。

隨著這波大陸冷氣團轉弱，氣溫逐步回升，氣象局預報中心預報員洪甄聲說，明天北部、東半部高溫23~25度，中南部約27度，但基隆北海岸、東半部地區還是會下雨，東北部地區恐有局部較大雨勢，不過整體感受舒適到溫暖。

到了晚上跨年夜，中部地區受輻射冷卻影響，低溫約18~19度，北部、南部低溫約20~21度，不算太冷，以台北市來說，可能打破2006、2007年20度紀錄，成為近10年來最暖的跨年夜。

2017年元旦清晨，各地低溫約16~19度；若想看日出，以西半部較有機會，東半部地區恐怕因雲量較多，想看曙光得碰碰運氣，像是合歡山、阿里山機會較大；白天高溫會再回升1~2度，大抵未來一周，天氣狀況都是東半部有雨，西半部多雲到晴相對穩定。

不過，氣候暖化現象愈來愈顯著，氣象局預報中心主任鄭明典指出，去年1~11月全球均溫高出平均溫度0.87度，但今年可能會高出0.94度，讓今年有機會成為137年有現代溫以來最熱的一年；台灣歷年最熱是1998年的24.39度，今年恐怕也會打破紀錄。

鄭明典說，今年10月開始，北極圈溫度持續偏暖，海冰覆蓋面積創下同期最小紀錄，暖空氣入侵北極，冷空氣外流，影響俄羅斯及阿拉斯加等高緯度地區，若外流路徑經過東亞，台灣還是有機會出現較低溫的天氣，但要再現年初霸王級寒流，機率很低。

(中時)