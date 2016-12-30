葡萄王改標案 檢調大搜索再約談6人
（17：16更新）健康食品大廠葡萄王生技被爆料，疑涉竄改過期健康食品有效期限，台北地檢署繼諭令成品課長張安掙等6名葡萄王員工交保後，今天再指揮調查局北機站、台北市調查處、新北市調處、桃園市調處兵分10路搜索，再約談董事長曾盛麟、胞姊曾美菁等6人到案，檢調訊問中。
檢調昨天約談葡萄王成品課長張安掙等6名葡萄王員工交保後，據了解，有多人坦承接受高層指示，將過期貨改標再賣，檢方漏夜偵訊後，今天凌晨將張安掙、副理蘇家瑮等6人改列詐欺、違反食安法等罪被告，諭令6人各以3到10萬元交保侯傳，將繼續追查公司涉案高層人士。
交保的6人分別是以張安掙10萬元、蘇家瑮7萬元、員工曾政富6萬元，黃新發、林嘉倫各5萬元，康士榮3萬元。
葡萄王生技被爆料疑涉竄改過期健康食品有效期限，公司董事長曾盛麟日前召開記者會表示，最近外界連串散播公司不實訊息，已查出是家族內部人士刻意抹黑，將採取法律途徑追究責任。
但檢調調閱葡萄王集團內部文件「成品報廢報表」發現，自2012年開始，葡萄王就將靈芝王、樟芝王等91項報廢產品，至少有靈芝王、多醣靈芝王、Q10納麴E、晶識王、UA-3美纖菌、（5日窈窕）短期決戰等6樣產品，重新更改標籤，延長保存期限再對外販售，表上還提到「經營業處討論後，請將以下品項整理後於通路使用」，涉及改標後再重新分裝上架販售。
(中時)
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