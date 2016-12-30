實施交管 劍湖山跨年必看交通路線圖

我要評比

劍湖山跨年活動交管圖。(許素惠翻攝)

要到劍湖山世界跨年的人請注意！雲林縣警察局規畫了200名警力擔服長達15小時專案勤務，針對周邊重要幹道實施交通疏導及防竊工作，讓活動能順利進行、平安落幕。

管制時間12月31日上午6時起至2017年1月1日凌晨3時止。

(中時)