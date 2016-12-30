高鐵增班寒假大學生5折列車 31日開訂

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台灣高鐵今天宣布，將在寒假期間，針對大學生加開30班返鄉及返校5折優列車，31日凌晨0時起開訂。

台灣高鐵平常就有針對大學生，提供特定車次5折、7折及85折優惠列車，以往暑假時才加碼優惠班次，這次首次在寒假加碼。

台灣高鐵說，30班針對大學生加開的返鄉及開學後返校5折優惠列車，時間為2017年1月13日至1月17日，及2月10日至2月19日，每天提供南下、北上各一班指定班次。

台灣高鐵說，已購買2017年1月13日、1月15日至1月17日的南下817車次、北上818車次，以及1月14日南下829車次、北上830車次的大學生旅客，可至各車站辦理變更為5折優惠價，免收手續費。

台灣高鐵「大學生優惠」專案自2011年推出以來，廣受青年學子歡迎，今年11月23日起，「大學生優惠票」可透過手機「T-EX行動購票」APP購買，一次完成訂位、付款、取票。1051230

(中央社)