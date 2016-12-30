歐巴馬夫妻威基基用餐 民眾熱烈歡迎

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美國總統歐巴馬和夫人蜜雪兒今晚到夏威夷威基基（Waikiki）1家餐廳用餐，受到民眾和遊客熱烈歡迎。

美聯社和夏威夷城市（KHON）新聞網報導，他們和友人在專門做夏威夷料理的餐廳Mahina and Sun's用餐。總統一行人在車隊護送下，從位在凱路亞（Kailua）的渡假別墅抵達威基基，車程約35分鐘。

今天稍早，第一家庭也與一些友人在貝勞斯空軍基地（Bellows Air Force Station）的海灘沐浴在陽光下。（譯者：中央社陳昱婷）1051230

(中央社)