台中市票選新市旗 有機會抽智慧型手機

台中市現在的市旗被網友評為「全台最醜市旗」，台中市政府舉辦新市旗徵選活動，並從元旦起開放票選心目中的市旗，還有機會抽中智慧型手機。

從省轄市時期沿用至今的台中市旗，黃底紅書法字體的簡單樣式，被網友評為「全台最醜市旗」。台中市政府舉辦徵選活動，替台中設計新市旗。

新聞局表示，這次活動共收到890件作品，加上原本的市旗共891件，由於投稿相當踴躍，為讓民眾有更多時間思考每一件作品背後的設計理念，將原本的一階段改為二階段網路投票，從明年1月1日至14日、2月2日至8日期間，邀請年滿16歲並設籍於台中市民，票選心目中的理想市旗，還有機會抽智慧型手機。

新聞局指出，第一階段投票時間自明年1月1日上午8時至14日晚間12時止，為期2週的票選期間，每人限投1次，1次可投1至10票，第一階段票選獲得最多票數的前10件作品，將進入第二階段票選。

第二階段投票時間自明年2月2日上午8時至8日晚間12時止，為期1週，每人限投1票；得票最多者為冠軍，除可獲得8萬元獎金及獎牌，作品並將成為新市旗於明年亮相；總票數第2名將可獲得3萬元獎金及獎牌，總票數第3名將可獲得1萬元獎金及獎牌。

新聞局說，市長林佳龍曾在臉書詢問網友意見，並認為省轄市時期的旗幟已不能代表合併後的大台中直轄市，且台中即將舉行2018世界花博與2019東亞青運，希望市旗能向國際展現台中，因此市府舉辦新市旗徵選，鼓勵民眾發揮創意，從城市地標、地圖、文字、物產等各樣元素取材，設計顯現城市形象的旗幟。1051230

(中央社)