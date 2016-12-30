因應跨年車潮 4處公有停車場調漲收費
台北市停管處今天說，為因應31日跨年活動和農曆年前湧入車潮，信義區的府前、松壽和信義廣場及忠信公園等4處公有地下停車場，尖峰時段小型車停車費調整每小時新台幣60元。
停車管理工程處表示，為因應31日跨年活動及農曆年消費人潮，信義區內的府前廣場、松壽廣場、忠信公園及信義廣場等4處公有地下停車，每日上午10時至下午8時止，停車尖峰時段小型車停車費率調整為每小時60元，希望民眾多搭大眾運輸前往信義區。
4處公有停車場調整費用日期分別為12月31日；民國106年1月1日、2日；7日、8日；14日、15日；21日、22日。
停管處提醒，信義區跨年活動期間及農曆年前，民眾可多搭大眾運輸前往現場，為避免找不到停車位，也可上網或使用北市好停車與台北好行等APP查詢剩餘停車位。1051230
(中央社)
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