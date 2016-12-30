立院三讀105年國營預算 刪3388億

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立法院會今天三讀通過105年國營事業單位預算，營業部分，總支出原列新台幣2兆5028億6402萬元，減列3330億1361萬2000元；加上非營業基金支出，共計減列3388億元。

今天是立法院本會期最後一天，朝野黨團經過兩次院會的表決大戰後，105年度中央政府總預算附屬單位預算營業與非營業部分，下午2時30分完成三讀。

國營事業部分，總收入原列2兆7166億3952萬6000元，減列3290億7420萬5000元；最受關注的總支出部分，含所得稅費用，原列2兆5028億6402萬元，減列3330億1361萬2000元（不含所得稅費用）。

非營業部分，作業基金總支出部分，原列1兆4776億8707萬3000元，減列4億4480萬4000元。債務基金用途，原列8802億911萬元，減列1億9935萬8000元。

特別收入基金，基金用途減列51億6554萬6000元。資本計畫基金，基金用途減列750萬元；信託基金，總支出減列101萬元。

根據統計，營業加上非營業基金，支出部分，原編列5兆877億1659萬7000元，共計減列3388億3183萬元。1051230

(中央社)