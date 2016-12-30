南港輪胎再爆內鬼 前副總300萬交保

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南港輪胎兩年多前爆發前協理陳啟清，利用掌管採購大權職務機會，向原料代理商收受5億餘元回扣，遭判刑5年，併科罰金1500萬元定讞後，經公司內部清查，又發現前副總經理胡文埕夫婦，涉收廠商千萬回扣，6年來經手的設備採購案價格高於市價，台北地檢署昨日指揮刑事局搜索胡住處，將胡妻交保100萬後，今(30)日凌晨依違反證交法背信等罪聲押胡。台北地院下午開庭，法官認為胡犯嫌重大，但無羈押必要，裁定300萬元交保並限制住居。

(中時)