2017高雄車展登場 車商看好明年車市
車商有感車市回溫，搶在農曆年前，祭出優惠折扣方案，盼帶動業績討個大紅包過年。2017高雄車展今日揭幕，一連4天在高雄展覽館登場，搶攻元旦商機，人潮預估18萬人，產值更上看6億元，現場更有頂級千萬超跑Panamera Turbo搶先亮相，抓緊車迷目光。
2017高雄世界新車大展，從台北移師到高雄展覽館，堪稱南台灣規模最大車界盛事。主辦單位指出，今年車市回溫，從去年全台銷量40萬台，成長約5%，可望突破44萬台，步步逼近全盛時期的50萬台，車商對高雄潛在市場，抱持高度期待。
裕昌汽車高屏區董事長郭耀欣對於明年車市相當樂觀，他指出，今年銷售成長不少，全台賣出近8000台車，明年可望穩定成長，主要是政府舊換新補助、屆齡換車，帶動車市買氣，預期未來休旅車市場值得開發。
高雄車展展出20餘個品牌，其中明年第一季將上市的保時捷Panamera Turbo直接搬到現場，讓車迷一睹為快，這台跑車基本車身售價自1,038萬元起跳，創造時速322公里極速。
今天開幕活動，邀請命理大師詹惟中搭上8名火辣車模助陣，香車配美人，象徵「坐旺車市」。展期賞車可抽大獎，祭出iPhone 7、市價4萬元V-KOOL汽車隔熱紙等大獎，更推出「早鳥預購票限時搶購」、「揪友賞車週週抽」、「車模女神票選賽」等多項好康。
(中時)
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