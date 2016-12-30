食物也可以很講究！設計師開餐廳挑戰市場
因為喜愛吃，室內設計師陳顥一頭栽進食物的世界，還創設「333廚房」作為料理實驗室，歷經1年半研究，終於自創餐廳品牌「HOPS」，並進駐新光三越百貨，每種菜色自有搭配的精釀啤酒，要讓民眾感受他的美食精神。
「戰斧豬」的豬隻是吃優格長大的，肉質鮮美，搭配炸得酥脆的薯條與特製醬料，呈現法國鄉村風味，餐廳開幕兩天宣告完售，堪稱店內招牌菜，至於啤酒則加入不同水果精釀，甚至有台灣「爆米花」口味，讓法式料理融入個人元素後、加以揮發，自成一格。
「食物跟設計一樣，很好玩，也可以很講究！」講究入口的食物，陳顥1年多前成立實驗廚房，他笑說，常常會不知道吃什麼好，在成立實驗廚房後，有事沒事就鑽進裡頭研究，針對不同的菜色搭配配菜、麵包等，做出讓人感覺幸福的菜色。
自稱是來「亂市場的」，陳顥其實是名室內設計師，他說，在旅遊時嘗遍了各國市井菜與高規格料理，希望將其中的料理精神與細節傳達給更多人，決定跨行開餐廳，每個品牌只會經營1、2家店，希望透過不同品牌呈現不同特色，將好的食物帶給大家。
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(中時)
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