南市科技犯罪偵查隊 成立揭牌
台南市刑大因應資訊科技發展，成立科技犯罪偵查隊，30日由市長賴清德、市警局局長黃宗仁等揭牌後，預計明年元旦可正式上路，投入治安工作。另外，台南日前發生套頭女屍命案，警方利用科學辦案，於案發3小時內成功破案，賴清德昨也藉此頒發破案獎金給予有功人員。
現今網路科技相當發達，且走在路上幾乎人人一支手機，讓犯罪型態也跟著進化，近年來利用網路雲端、LINE及臉書等通訊軟體犯罪詐騙的案例，層出不窮，也讓警方偵查難度提升。因此，黃宗仁上任後積極推動「科技建警」，獲市長賴清德支持，讓科技犯罪偵查隊順利成軍。
昨日由科偵隊長尤開欽為賴清德講解科偵先進儀器，像數位式星光夜視狙擊鏡、遠端監控器等，其中，賴清德聽聞數位音訊探測器，能偵搜到百公尺遠的聲音時，不禁讚嘆說「這儀器這麼厲害」。
另外，許多人以為只要把手機裡的資料刪除，就能湮滅犯罪證據，但科偵隊的行動裝置資料取證設備，能把遭刪除的資料復原，讓罪犯無所遁形。賴清德表示，因應發達的網路時代，警方辦案手法也要一起提升，才能讓民眾安居樂業。
黃宗仁表示，科偵隊目前約11人，來自各分局具電腦資訊、數據運算管理及網路科技犯罪偵查等專業人才，未來將陸續增設各類科技偵查設備及器材，以資料建檔大數據來迎戰，節省偵查時間、提高蒐證成效，增加破案契機。
(中時)
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