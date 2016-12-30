美河市開發案爭議 大法官打臉北市府

（17：10更新）備受爭議的美河市開發案，監察院認為北市府徵收捷運場站的土地後，卻一併進行聯合開發，違反大眾捷運法規定，監察院由於解釋與行政院不同聲請釋憲；大法官會議今日作成743解釋，認 同監察院看法，認為北市府便宜行事，以公共利益為由徵收場站，卻一併與民間企業進行聯合開發。

這個解釋案雖然只是統一解釋，但大法官會議指出，從即日起如果因為這個法律解釋不一，美河市案民眾因此受到判決定讞，可以用此解釋提起非常上訴或再審，美河市的地主可以獲得翻案的機會。

(中時)