對抗食物浪費 義法堪稱資優生
歐洲浪費食物最大元凶之一的英國現在開始動起來，相關志願性計畫大增，要幫助窮人填飽肚子及帶來一些過節氛圍。義大利和法國則堪稱是對抗食物浪費的資優生。
高齡76歲的海梅克（Bassia Hamech）在慈善機構食物循環（FoodCycle）於東倫敦開設的一間廚房獲得一碗熱湯，她說，「不只食物，我來這裡的目的是和人聊聊天」。
這間位於哈克尼區（Hackney）廚房每週有一天會提供達50人素食午餐，當中許多人有健康問題或遭遇社會孤立風險。
2016年是國際倡議人士對抗食物浪費劃時代的一年，義大利和法國都通過法案，讓剩食能捐贈，而非丟棄。
但英國落後鄰國，未能對此議題通過法案，留待社會團體和新企業來填補缺口。
根據英國廢棄物及資源行動計畫（WRAP），英國每年浪費約1000萬公噸食物。
根據2012年估計，歐洲聯盟整體而言每年浪費約8800萬公噸食物。（譯者：中央社蔡佳伶）1051230
(中央社)
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