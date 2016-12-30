台灣本土社團籲推動駐外機構正名
台灣北社等本土社團今天表示，美國總統當選人川普及日本都已為台灣正名，呼籲在這股正視「台灣」國家存在的風潮中，政府要積極推動台灣駐外機構正名。
包括台灣北社、中社、南社、東社及客社等團體今天下午召開「川普、日本已為台灣正名，台灣更該為自己正名」記者會，聯合提出上述呼籲。
北社社長張葉森表示，川普與總統蔡英文通電話後，稱呼她為台灣總統，日本接著也宣布將日本交流協會改名為「日本台灣交流協會」 ，這是世界二大強國以行動表達正視台灣存在，回應台灣人「使用台灣名稱」的願望，更是世界正視「台灣」國家存在趨勢的顯現。
張葉森主張，台灣要趁勢順著這股風潮，將過去台灣在各駐在國代表機關，如亞東關係協會正名為台灣，將台灣的名字清楚明晰的呈現在世人面前。
中社社長林恆立表示，明年日本將日本交流協會改名為「日本台灣交流協會」 就是國際對台灣發出更肯定聲音，近日立委也提案要所有外館也要改名，他更希望台灣不管是路名或中華航空及中華郵政都能逐步動正名。
台灣北社發出新聞稿表示，另要求外交部把所有對外使用的「華」改成「台」，台灣就是台灣，若外交部長李大維不願意為台灣應有的國際地位和權益力爭，就應該換個有意願為台灣地位和權益力爭的人來做。
張葉森說，媒體報導外交部前國傳司長彭滂沱因把訪華改成訪台而遭去職，其實這是台灣轉型正義該做的事，李大維應表揚彭滂沱結果卻是處分，他氣憤的說「李大維所做的事都無法更彰顯出台灣主權」。1051230
(中央社)
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