立院三讀 贊助國際體育賽事用品免稅

立法院院會今天三讀修正通過關稅法第49條，鼓勵企業或個人贊助政府機關舉辦國際體育比賽所需體育器材或用品。提案修法立委邱泰源表示，對明年舉辦世大運會很有幫助。

立法院會下午三讀修正通過關稅法第49條，政府機關為舉辦國際體育比賽自行進口或受贈之比賽用必需體育器材或用品免稅。

與台北市長柯文哲同出身醫界、曾任台大門診部主任的民進黨立委邱泰源會後受訪表示，修法案順利完成三讀「很好」，對台北市舉辦2017世界大學運動會很有幫助，與國際體壇接軌，鼓勵企業或個人贊助政府機關舉辦國際體育比賽所需體育器材或用品。1051230

(中央社)