華航A350帝雉號 捨新細明體選擇它

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華航A350新機「帝雉號」，字體確定採用「楷體」。（華航提供）

華航新世代客機A350「帝雉號」字體票選，由「楷體」大勝獲選，英文則以「Baskerville」字體勝出，完成彩繪的新機於今日上午由桃園飛往日本大阪。

華航第一架A350-900XWB新世代客機於今年9月30日交機，後又陸續交了3架，目前已於區域航線營運，並即將以最嶄新的外觀、舒適的內裝直飛歐洲。

A350機隊首2架新機，華航以台灣特有鳥種帝雉與台灣藍鵲命名，不料今年10月機身的「帝雉號」機名噴漆首度曝光後，採用的新細明體讓許多網友崩潰，諷刺是「漁船風」，華航緊急撤下並舉辦網路票選，今公布由「楷體」勝出。

華航表示，2017年1月起，將以A350執行阿姆斯特丹、維也納、羅馬等歐洲航線，A350的引進，也讓華航實現布局歐洲航網，擴大旅客服務範圍，亦象徵華航機隊更加年輕、客艙產品再進化。

(中時)