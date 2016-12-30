華航A350帝雉號 捨新細明體選擇它
華航新世代客機A350「帝雉號」字體票選，由「楷體」大勝獲選，英文則以「Baskerville」字體勝出，完成彩繪的新機於今日上午由桃園飛往日本大阪。
華航第一架A350-900XWB新世代客機於今年9月30日交機，後又陸續交了3架，目前已於區域航線營運，並即將以最嶄新的外觀、舒適的內裝直飛歐洲。
A350機隊首2架新機，華航以台灣特有鳥種帝雉與台灣藍鵲命名，不料今年10月機身的「帝雉號」機名噴漆首度曝光後，採用的新細明體讓許多網友崩潰，諷刺是「漁船風」，華航緊急撤下並舉辦網路票選，今公布由「楷體」勝出。
華航表示，2017年1月起，將以A350執行阿姆斯特丹、維也納、羅馬等歐洲航線，A350的引進，也讓華航實現布局歐洲航網，擴大旅客服務範圍，亦象徵華航機隊更加年輕、客艙產品再進化。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。