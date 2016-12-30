國旅卡新增自由行 明年3月起實施

行政院宣布，自106年3月起，國旅卡的補助亦包括公務員自由行，公務人員可直接向旅宿業、交通運輸業及觀光遊樂業，選購自行住宿及旅遊商品，全納入8千元觀光旅遊額度補助範圍內。

「國民旅遊卡」新制將於明年1月正式實施，行政院發言人徐國勇下午舉行記者會說，新制規定的旅遊方式共包含4類：第1類為供機關選擇的「團體旅遊行程」；第2類為公務人員自行選擇屬意的旅行社「個別參團」或第3類的「交通＋住宿」半自助套裝旅遊；第4類則是由公務人員自行規劃旅遊需求的「自由行」方式。第1類至第3類將於106年1月起實施，第4類則自3月份開始實施，期讓公務人員選擇適合自己的旅遊方式，藉以帶動國內觀光產業的發展。

行政院進一步強調，公務人員休假補助費的半數（8千元）屬觀光旅遊額度，需用於旅行社的旅遊商品。只要公務人員至國民旅遊卡網站查詢2千多家旅行社特約商店，無論是團體旅行、半自助旅行或是自由行，只要用於觀光旅遊皆可申請補助。由於檢核系統需進行修改與測試之故，團體旅遊與半自助旅遊核銷作業，將自106年1月20日起始可辦理，自由行的部分，則於3月起開始實施。

(集團連線報導)