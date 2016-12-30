國旅卡新增自由行 明年3月起實施
行政院宣布，自106年3月起，國旅卡的補助亦包括公務員自由行，公務人員可直接向旅宿業、交通運輸業及觀光遊樂業，選購自行住宿及旅遊商品，全納入8千元觀光旅遊額度補助範圍內。
「國民旅遊卡」新制將於明年1月正式實施，行政院發言人徐國勇下午舉行記者會說，新制規定的旅遊方式共包含4類：第1類為供機關選擇的「團體旅遊行程」；第2類為公務人員自行選擇屬意的旅行社「個別參團」或第3類的「交通＋住宿」半自助套裝旅遊；第4類則是由公務人員自行規劃旅遊需求的「自由行」方式。第1類至第3類將於106年1月起實施，第4類則自3月份開始實施，期讓公務人員選擇適合自己的旅遊方式，藉以帶動國內觀光產業的發展。
行政院進一步強調，公務人員休假補助費的半數（8千元）屬觀光旅遊額度，需用於旅行社的旅遊商品。只要公務人員至國民旅遊卡網站查詢2千多家旅行社特約商店，無論是團體旅行、半自助旅行或是自由行，只要用於觀光旅遊皆可申請補助。由於檢核系統需進行修改與測試之故，團體旅遊與半自助旅遊核銷作業，將自106年1月20日起始可辦理，自由行的部分，則於3月起開始實施。
(集團連線報導)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。