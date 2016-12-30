詐騙集團豪宅設機房騙大陸人 11人遭羈押禁見
吳姓男子等人涉嫌長期在東南亞從事電信詐騙行為，因恐遭大陸公安緝獲後遣送大陸，故分批返台，在台北市文山區承租透天豪宅設立電信詐騙機房，詐騙大陸民眾。台北地檢署指揮刑事局、市刑大搜索該豪宅，逮捕吳嫌等11人，今訊後向法院聲押11人獲准。
北檢指出，吳姓男子等人涉嫌長期在東南亞從事電信詐騙行為，因恐遭大陸公安緝獲後遣送大陸，故分批返台，於台北市文山區承租透天豪宅設立電信詐騙機房，透過網路虛擬手機程式，假冒銀行人員、大陸地區公安、人民法院書記員、檢察官等身分，向大陸地區民眾佯稱其涉及刑案或違反金融法規，須進行財產清查，引誘被害人將款項轉帳至指定帳戶，被害人受騙匯款後，再由車手持銀聯卡提領贓款。
北檢主任檢察官陳淑雲、檢察官吳文琦27日指揮刑事局、霹靂小組、會同市刑大偵八隊及海山分局員警，赴文山區5000萬豪宅詐騙機房執行搜索，現場查獲12名犯嫌（9男、3女），正以假冒電信公司（一線）、大陸地區公安（二線）、檢察官（三線）等名義，分處地下一樓、一樓，透過網路電話，進行詐騙，被害人遭騙金額至少已逾百萬人民幣。
檢警同時扣得電腦3台、無線電10部、詐騙話機29部、網路設備1批、教戰手冊、筆記本、被害人年籍電話資料等轉單、贓款新台幣10餘萬元等贓證物，隨後並就逮捕之相關涉嫌人共12人進行偵訊，以釐清本案相關案情。
檢方複訊後，以吳姓男子等詐騙集團成員共11人，涉犯竊盜等罪犯罪嫌疑重大、有逃亡及湮滅證據或串證之虞為由，向台北地院聲請羈押禁見獲准。
(中時)
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