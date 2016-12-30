海基會新任秘書長柯承亨：兩岸需要新共識

即將接任海基會秘書長的柯承亨30日表示，現在已經快2017年，兩岸的確需要新共識。(陳君碩攝)

海基會30日舉行臨時董監事會議改選董事，內定接任海基會副董事長兼秘書長的前國防部長柯承亨，首次與媒體見面，對於兩岸新共識的議題，柯承亨表示，過去沒有九二共識前，兩岸也要協商，現在已經快2017年，的確需要一些新共識，希望兩岸還是要多交流、多溝通。

海基會30日舉行臨時董監事會議，補選出前國防部長柯承亨、中華電信董事長鄭優、金管會副主委鄭貞茂等3人為新任董事，柯承亨的海基會副董事長兼秘書長職務，將於1月正式上任。

柯承亨首度面對媒體，對於兩岸新共識議題，他表示，相信陸委會或國安會，一定有在研究規畫，他認為現在都快要2017年了，的確需要有一些新的共識，以前在沒有九二共識前還是要協商，他強調兩岸還是要多交流、多溝通、多協商。

對於如何勝任此職務，柯承亨表示，在擔任國防部副部長前，就曾在國安會任職，負責的業務之一就是兩岸，因此對兩岸並不陌生，也持續關心，他強調既然來到海基會，會更加努力用心，能做到什麼程度，都會努力來做。

展望2017年兩岸關係，柯承亨表示，兩岸在更早之前對抗的情況更厲害，但是總是要溝通協商，他認為當前海基會這邊可以做的，就是交流、溝通、服務，特別是針對在台陸生、陸配的照顧，都可以做得更好。

(旺報)