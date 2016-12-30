UBA》罕病手術「磨骨」再出發 謝鎔竹珍惜舞台

佛光大學女籃謝鎔竹左腳踝手術動刀後重返UBA賽場。(林宋以情攝)

大三UBA才打了一場就左腳踝內翻脫臼，佛光大學女籃謝鎔竹意外發現自己有罕見脛後肌腱脫位，今年3月初動刀，將骨頭凹槽「磨深」，受傷動刀沒有減少她對籃球的愛，睽違1年復出UBA賽場，更珍惜籃球舞台。

秀出手機裡左腳踝長達5公分的手術疤痕照片，謝鎔竹去年為了抄球翻船，原本以為是單純的扭傷，卻休了3個月，才診斷出自己的腳踝骨頭異於常人，脛後肌腱脫位，必須手術才能根治。

「因為我的骨頭天生淺，所以必須將骨頭凹槽磨深，再讓韌帶歸位。」描述起來雲淡風輕，謝鎔竹甚至還留著手術時血淋淋的照片，術後撐了整整一個月的枴杖，但謝鎔竹一心只想回球場，天天只能在場邊看隊友練球的日子，她沒有閒著加強運球。

謝鎔竹笑說，「我自己也覺得很奇怪，自己怎麼會這麼想練球。但也是因為受傷，讓我更珍惜在場上的時光，另一方面自己運球球感也變好了。」

10月中正盃復出，大四的謝鎔竹即便場上還是會有顧忌，「譬如上籃的時候會避開左腳用右腳，場上跑動時左腳當軸心腳時也會不順。」但至今預賽4戰仍場場得分上雙，已確定考上佛光研究所的她，未來繼續走籃球路，「受傷時有想過如果真的回不來，就要另尋他路。很慶幸我還能打球，希望大四這年也能帶領學妹再度殺進四強。」

(中時電子報)