富邦1月16日春訓 秋訓大聯盟客座教練將延續

富邦春訓將繼續延續秋訓模式，引進大聯盟體系客座教練來指導。（中時資料照 王錦河攝）

富邦悍將今年秋訓找來大聯盟體系的教練來擔任客座，展開四周練習，1月16日開始的春訓，領隊蔡承儒表示，將會繼續延續這樣的客座模式，不僅幫助年輕球員，也讓本土教練能夠多吸收，幫助球隊成長。

富邦秋訓經由總教練葉君璋在印地安人結識的索門教練邀請，請到5位大聯盟級教練，透過美式風格的訓練模式，偏向讓球員們自由發揮，自由成長開發潛能，得到許多年輕潛力球員好評，球團也決定延續至春訓。

蔡承儒說，春訓會有3位客座教練留在陣中，有兩個是秋訓的，投手部分馬克教練不能來，所以找來他的徒弟，延續秋訓那一套到春訓，除了幫助年輕球員，本土教練也能夠學習，幫助球隊。

(中時電子報)