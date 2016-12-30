吳子嘉誣指馬收頂新10億 判賠180萬登報道歉

《美麗島電子報》副董事長吳子嘉，在《美麗島電子報》上撰文，稱前總統馬英九團隊在總統競選期間，曾收頂新魏家10億政治獻金，馬英九認報導不實，委請律師提出民事訴訟，要求吳賠償300萬元並道歉。台北地方法院今(30)日下午5時審結宣判，法官判吳子嘉應賠180萬元，並在《中國時報》等四大報登報道歉。本案可上訴。

吳子嘉是在2014年10月15日，在《美麗島電子報》撰文指稱時任總統的馬英九團隊，收受頂新超過10億元非法政治獻金，民進黨內也有人收了頂新的錢。馬英九認為報導不實，要求限時澄清未獲理會，就委請律師提告求償及要求登報道歉。

(中時)