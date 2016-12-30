雲林溪推水綠計畫 城市水岸新風貌
雲林縣政府推動「雲林溪水與綠計畫」，營造斗六的水岸城市，工程今天動土，正式宣告啟動雲林溪掀蓋計畫，預計明年底見新風貌。
雲林縣長李進勇、副縣長張皇珍、斗六市長謝淑亞、經濟部水利署第五河川局、雲林縣議員與地方各界等，在斗六市區內雲林溪中正橋旁停車場參加動土典禮。
李進勇說，25年的加蓋停車場歲月過去，貫穿斗六市中心的雲林溪，將讓牛墟橋至斗六橋約850公尺河段「掀起蓋頭來」，恢復昔日溪畔垂柳綠蔭的景象，增添民眾親水抓蝦、抓魚、摸蜆仔的機會。
雲林縣政府成立「雲林溪水與綠計畫」團隊，以治水防洪、都市再生、生態親水、產業繁榮的目標，將1.8公頃水泥地（包括溪邊占用戶）轉換為綠地，第一期工程約增加1公頃綠地。
這項計畫將營造「古都小鎮、水岸風情」的意象，逐年分期執行新台幣2億元多元的工程，經立委劉建國、蘇治芬等向中央爭取，開創雲林溪的綠色、親水新空間。
雲林縣政府水利處長許宏博表示，將斗六市中山路斗六橋至凱旋街牛墟橋的雲林溪850公尺已加蓋停車場的河段掀蓋，改建為明渠，結合周邊籽公園、官邸兒童館等，打造為友善親水空間，第一期工程預計106年底完工，展現城市水岸新風貌。1051230
(中央社)
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