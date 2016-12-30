優人神鼓墨具五色 結合潑彩多媒體投影
優人神鼓2017年將推出全新創作「墨具五色」，藝術總監劉若瑀說，「這可能是優人歷年作品中最色彩繽紛的作品」，更直言，這樣「優人」的風格，「我都覺得會是最後一個作品」。
睽違多年，優人神鼓藝術總監劉若瑀將再度攜手音樂總監黃誌群，將這幾年來對生命的體悟展現在作品中，在舞台上呈現最純粹的優人神鼓作品，並且結合潑彩畫家柯淑玲的畫作，透過多媒體投影呈現新作「墨具五色」。
「墨具五色」的創作起源，來自黃誌群受到書法家董陽孜墨寶「老莊說」的觸動，在行氣手筆中，深刻感受到節奏旋律，並從其書法中領悟一墨而五色具，董陽孜也親自為「墨具五色」作品題字。
劉若瑀表示，雖然她與黃誌群曾宣布暫停創作，但優人這些年腳步從未停歇，從培養青年優人的「花蕊渡河」、「早安」、金石優人歌舞劇「黃金鄉」、台德跨界音樂劇場「Lover」、金石優人實驗劇場味道濃厚、結合裝置藝術的「Dr. Miss 迷路小姐」、甚至與彰監鼓舞打擊樂團合作的演出計畫後，她與黃誌群回到初心，從老莊理念出發。
劉若瑀表示，「墨具五色」是很純粹的優人神鼓風格作品，「有時候會想，下一個這樣的作品，不知道什麼時候會再出現，我真的不敢講」。
「墨具五色」2017年4月將在台中首演，隨後巡迴高雄，5月初回到台北國家戲劇院演出。1051230
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。