優人神鼓墨具五色 結合潑彩多媒體投影

優人神鼓2017年將推出全新創作「墨具五色」，藝術總監劉若瑀說，「這可能是優人歷年作品中最色彩繽紛的作品」，更直言，這樣「優人」的風格，「我都覺得會是最後一個作品」。

睽違多年，優人神鼓藝術總監劉若瑀將再度攜手音樂總監黃誌群，將這幾年來對生命的體悟展現在作品中，在舞台上呈現最純粹的優人神鼓作品，並且結合潑彩畫家柯淑玲的畫作，透過多媒體投影呈現新作「墨具五色」。

「墨具五色」的創作起源，來自黃誌群受到書法家董陽孜墨寶「老莊說」的觸動，在行氣手筆中，深刻感受到節奏旋律，並從其書法中領悟一墨而五色具，董陽孜也親自為「墨具五色」作品題字。

劉若瑀表示，雖然她與黃誌群曾宣布暫停創作，但優人這些年腳步從未停歇，從培養青年優人的「花蕊渡河」、「早安」、金石優人歌舞劇「黃金鄉」、台德跨界音樂劇場「Lover」、金石優人實驗劇場味道濃厚、結合裝置藝術的「Dr. Miss 迷路小姐」、甚至與彰監鼓舞打擊樂團合作的演出計畫後，她與黃誌群回到初心，從老莊理念出發。

劉若瑀表示，「墨具五色」是很純粹的優人神鼓風格作品，「有時候會想，下一個這樣的作品，不知道什麼時候會再出現，我真的不敢講」。

「墨具五色」2017年4月將在台中首演，隨後巡迴高雄，5月初回到台北國家戲劇院演出。1051230

(中央社)