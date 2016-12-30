桃園遠百明起百貨服飾單筆滿3000送250

今年農曆春節提早到明年1月底，遠東百貨桃園店迎接跨年、尾牙消費需求，明(31)日至2017年1月19日推出單筆消費額送抵用券。

遠東百貨桃園店表示，百貨服飾滿3,000元送250元，小家電、保健器材5,000元送500元，影音、大家電指定品牌單筆1萬元送1,000元，購買指定款電暖器、除濕機可享HAPPY GO點數2倍。

除單筆滿額送抵用券，桃園遠百指出，遠東銀行信用卡在首12日也獨家推出5％回饋，當天單筆分期刷滿5,000元送250元十足抵用券，同時也和15家銀行搭配加碼，刷滿6,000元送200元商品券。

桃園遠百說，為歡慶跨年也在2017年首兩日推出迎新來店禮，憑單筆消費滿1,000元發票，即可過HAPPY GO卡兌換每天限量100份的CARHARTT熱潮抱枕，每人每卡限兌換1份；1月5日至7日也有HAPPY GO卡不限金額消費送紅包袋。

(工商)