歲末年終記者會 葉俊榮展插畫長才

內政部長葉俊榮所繪插畫。（周思宇攝影）

內政部長葉俊榮出示個人出版的繪本。（周思宇攝影）

歲末年終之際，內政部長葉俊榮今天下午與媒體茶敘，大展插畫長才，提供媒體的福袋上就印有「似兔似人」的插圖，葉俊榮稱之「意念畫」，他喜愛「極簡主義」，強調不一定要帶畫筆、水彩、畫布、畫架，或是找適當的地點，刻意畫夕陽晨曦，只要有紙筆，隨性就可把想法畫出來。

葉俊榮也出示個人繪本作品「髮的主張」，證明插圖都是親筆而為。他認為，有想法不一定要手寫文字，也可以用繪畫呈現，生活中除了運動外，就是藉此調劑身心，而且不會佔用太多時間。

媒體也好奇福袋上的插畫究竟是兔子還是人，葉俊榮則表示，回到是否是兔子的這問題，並不重要，卡片中寫明主要意念是：心中有人，根扎於土，豎耳傾聽社會需求。

(中時)