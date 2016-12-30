印貨幣改革 連帶讓鑽石業大崩潰？

荷蘭阿姆斯特丹一間鑽石的切割與磨製工廠。（圖/Andere Andre@維基百科）

印度總理莫迪（Narendra Modi）之前為了掃蕩國內黑錢氾濫的問題，突襲式地廢除大額面值的鈔票，造成全印度社會幾乎暴動。但這個看似僅影響國內的金融政策，讓佔全球8成鑽石切磨生意的印度西部城市蘇拉特（Surat），有數千名代理商因為突如其來的貨幣變革而無法交易，恐怕將連動造成明年初全球鑽石大缺貨，以及鑽石加工業者的崩潰。

據路透社（Reuters）報導，印度日前突襲式的廢除大額面值鈔票政策，由於沒有完善的配套措施，引起大批民眾的錯亂與不滿，然而這個印度國內的金融政策，恐怕將引起來年國際上的連鎖反應。傳統上習慣現金交易的印度鑽石行業，被莫迪這一齣搞得烏煙瘴氣，佔全球8成鑽石切割與打磨生意的西部大城蘇拉特，不僅是城內數千名代理商無法進行交易，也讓靠挖礦和切磨謀生的100萬名工人生計難以維繫。這次的連鎖反應，恐將造成明年初全球鑽石市場大缺貨。

印度銀行櫃台前擠滿急著換新鈔的民眾。（圖/美聯社）

印度總理莫迪廢止大面額紙鈔後，銀行外大排長龍等領現金的民眾。（圖/美聯社）

莫迪這次的貨幣改革，雖成功逼出某些黑錢大戶，但卻苦了大批的普通百姓。一聲令下廢止大面額的500與1,000元盧比（約237元與474元台幣），讓多半沒有帳戶或將錢存入銀行的印度民眾，被迫大排長龍地在銀行外排隊等待領取少額現金。而這次的現金荒，更讓原是印度鑽石業黃金季的現在，銷量大幅度下挫，市場如同被瞬間急凍般，許多人根本「沒有現金」能購買鑽石。

但本次的交易停滯與混亂，對於金字塔頂端的高階鑽石業者影響可能會小一點，因為頂級的鑽石設計與切磨技術，全球除了印度有技術外，以色列和比利時也是切磨技術的大國。再加上擁有該技術的印度大型鑽石商，由於擁有銀行的支持，似乎未受貨幣改革的風暴影響，依然能正常進出口交易。但對於一般民眾而言，鑽石恐怕距離自己愈來愈遙遠。

(中時電子報)