蔡總統31日與媒體茶敘 發表年終談話

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民國106年元旦即將到來，總統蔡英文將在明天與媒體記者茶敘，發表年終談話，總結執政半年以來的心得。預料婚姻平權修法、邦交國斷交、中共軍機艦繞台將成為媒體關注焦點。

蔡總統106年元旦早上將參加在總統府前升旗典禮，不過以往在元旦當天早上舉行的中華民國開國紀念典禮暨元旦團拜取消，蔡總統改在31日的茶敘中發表年終談話，並接受媒體提問，副總統陳建仁也會出席茶敘。

明天的茶敘由總統府記者聯誼會主辦，預料婚姻平權修法、邦交國斷交、一例一休修法後續、中共軍機艦繞台、出訪中美洲、年金改革等議題，將會成為媒體提問焦點。1051230

(中央社)